ABD ile savaşmak için 1,4 milyon Kuzey Koreli orduya katıldı Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için 1 milyon 400 bin kişinin orduya yazıldığını öne sürdü.

Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için orduya yazılan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğini iddia etti. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un hafta sonu düzenlenen ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı senaryolu askeri tatbikata katıldığı belirtildi. Son yılların en kapsamlı tatbikatı sürüyor ABD ile Güney Kore orduları da bölgede son yılların en kapsamlı tatbikatını sürdürüyor. Kuzey Kore, Güney Kore'nin Başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdi. Tatbikat, işgal provası olarak nitelendi.