ABD, İran için ne planlıyor? Witkoff'un Pehlevi ile görüştüğü iddia edildi

İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ederken, ABD basını ortaya yeni bir iddia attı.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un geçtiğimiz hafta sonu Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürüldü.

Haberlerde, görüşmede İran'da devam eden protestoların ele alındığı ifade edildi.

İran’da 1979 yılındaki İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu Pehlevi, ABD'deki sürgünde muhalefet grubuna liderlik ediyor. Pehlevi, İran’da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak göreve almak için girişimlerde bulunurken, Trump, henüz Pehlevi’ye destek vermiyor.

Öte yandan Kasım 2025'te yapılan ankette, İranlıların yaklaşık üçte biri Pehlevi'yi desteklediği diğer üçte birinin ise Pehlevi'ye şiddetle karşı çıktığı görüldü.

TRUMP'TAN İRAN'DAKİ EYLEMCİLER "DEVAM" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da süren protestolara ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İranlı göstericilere açık destek verdi.

Trump, paylaşımında İran’daki gösterilere atıfta bulunarak, protestoculara seslendi.

Açıklamasında, “İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.

TÜM TEMASLAR ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı, İran’da protestocuların öldürüldüğünü öne sürerek bu durum sona erene kadar Tahran yönetimiyle temas kurulmayacağını açıkladı.

Trump, “Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm görüşmeleri iptal ettim. Yardım yolda.” sözleriyle mesajını sürdürdü.