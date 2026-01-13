Ermenistan: Azerbaycan ile silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, ülkesinin savunma alanındaki gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silahlanma yarışından kaçınmanın hükümetin net bir tutumu olduğunu vurgulayan Papikyan, "Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz" dedi.

"ORDUNUN MODERNİZASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK"

Bu yaklaşımın savunma kapasitesinin geliştirilmesinden vazgeçilmesi anlamına gelmediğini belirten Papikyan, Ermenistan'ın mühimmat ve askeri teknik alımlarını sürdüreceğini, ordunun modernizasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Papikyan, "Bu yönde daha önce açıklanan rakamların da bunun açık bir göstergesi" olduğunu hatırlattı.