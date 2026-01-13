Abone ol: Google News

Ermenistan: Azerbaycan ile silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, "Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz" ifadesini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 23:03
  • Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Azerbaycan dahil hiçbir ülkeyle silahlanma yarışına girmeyeceklerini belirtti.
  • Papikyan, silahlanma yarışından kaçınmanın savunma kapasitesinin geliştirilmesinden vazgeçmek anlamına gelmediğini söyledi.
  • Ermenistan’ın askeri modernizasyon ve alımlara devam edeceğini vurguladı.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, ülkesinin savunma alanındaki gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Silahlanma yarışından kaçınmanın hükümetin net bir tutumu olduğunu vurgulayan Papikyan, "Herhangi bir ülkeyle, Azerbaycan da dahil, silahlanma yarışına girmeyi planlamıyoruz" dedi.

"ORDUNUN MODERNİZASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK"

Bu yaklaşımın savunma kapasitesinin geliştirilmesinden vazgeçilmesi anlamına gelmediğini belirten Papikyan, Ermenistan'ın mühimmat ve askeri teknik alımlarını sürdüreceğini, ordunun modernizasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Papikyan, "Bu yönde daha önce açıklanan rakamların da bunun açık bir göstergesi" olduğunu hatırlattı.

