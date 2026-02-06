ABD-İran müzakereleri sonrası İran'dan ilk mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat’ta Umman arabuluculuğunda yapılan İran-ABD nükleer müzakerelerinin ardından, sürecin olumlu bir atmosferde başladığını ancak ABD’ye yönelik derin güvensizliğin müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temasların gün boyunca birden fazla oturum halinde gerçekleştiğini belirtti.

İran’ın hakları ve milli çıkarlarının açık bir şekilde masaya konulduğunu dile getiren Arakçi, “Bugün gerçekleştirilen görüşmelerde bakış açıları karşılıklı olarak aktarıldı. İran’ın temel hakları ve milli çıkarları son derece net bir biçimde, olumlu bir atmosfer içinde dile getirildi.” dedi.

"UMUT VERİCİ BİR BAŞLANGIÇ"

Sürecin genel seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, görüşmelerin umut verici bir başlangıç yaptığını ancak devamının başkentlerde yapılacak istişarelere bağlı olduğunu söyledi.

Arakçi, “Genel itibarıyla iyi bir başlangıç yapıldı. Bundan sonraki adımlar, tarafların kendi başkentlerinde yürüteceği değerlendirmelerin ardından netleşecek.” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda taraflar arasında mutabakat sağlandığını da açıklayan Arakçi, hakim olan atmosferin yapıcı olduğunu belirterek, “Görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı. Mevcut tablo, sürecin doğru bir zeminde başladığını gösteriyor.” diye konuştu.

"GÜVENSİZLİK, SÜRECİN ÖNÜNDE ENGEL"

Bölgede yaşanan savaş ve gerilimlerin ardından yeniden müzakere aşamasına geçildiğine dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı, derin bir güvensizliğin sürecin önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdi.

Arakçi, “Geride bıraktığımız çatışma sürecinin ardından yeniden müzakere masasına dönüldü. Ancak ciddi bir güvensizlik söz konusu. Bunun aşılması gerekiyor. Bugün yapıcı başlıklar ele alındı ve sürecin devamı konusunda uzlaşı sağlandı.” değerlendirmesinde bulundu.

12 GÜNLÜK SAVAŞIN ARDINDAN YENİDEN MÜZAKERE MASASI KURULDU

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı.

Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi, ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.

ABD, HAZİRAN AYINDA İRAN'DAKİ TESİSLERİ VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Haziran 2025'te İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı." ifadelerini kullanan Trump, bu geceki saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak değerlendirdi.