Epstein’in kardeşinden Trump’a suçlama: Kardeşimi o öldürdü

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dünya gündemine oturan, 2008 yılında Florida’da fuhşa teşvik suçundan hüküm giyen ve 2019’da federal düzeyde reşit olmayanlara yönelik seks ticareti suçlamalarıyla yeniden yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’le ilgili tartışmalar sürüyor.

Son olarak, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 milyonun üzerinde yeni belge, fotoğraf ve video kamuoyuna açıldı ve bu materyaller tartışmaları yeniden alevlendirdi.

'EPSTEIN ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

Epstein’in kardeşi Mark Epstein, kardeşinin ölümünün ardından Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) verdiği ifadede, Epstein’in cezaevinde öldürüldüğünü ve bunun kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı isimler nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Bu iddia, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) salı günü yayımladığı 11 bin yeni dosya arasında yer aldı.

YARGILANMAYI BEKLERKEN İNTİHAR ETTİ

Jeffrey Epstein’in 2019’da Brooklyn’deki Metropolitan Detention Center’da gerçekleşen ölümüne ilişkin sorular yeniden gündeme geldi. Açıklanan bilgilere göre Epstein, burada yargılanmayı beklerken intihar etti.

"İSİM VERMEK ÜZEREYKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Mark Epstein’in 2023’te FBI’a gönderdiği bir ihbar da bulunuyor.

Mark Epstein bu ihbarda, kardeşinin cezaevi hücresinde öldürüldüğünü, bunun nedeninin "isim vermek üzere olması" olduğunu savundu. İhbarda, söz konusu cinayetin Donald Trump tarafından “yetkilendirildiği” iddiası da yer aldı.

İhbarda şu ifadeler kullanıldı:

"Jeffrey Epstein cezaevi hücresinde öldürüldü. İsim vermek üzere olduğu için öldürüldüğüne inanmak için nedenlerim var. Bunun için görevlendirmeyi yapanın Başkan Trump olduğuna inanıyorum"

"SUÇLAMALAR ASILSIZ"

Donald Trump, geçmişte arkadaşı olduğu Epstein’in ölümüyle herhangi bir bağlantısı bulunduğu iddialarını defalarca reddetti.

Adalet Bakanlığı yetkilileri salı günü sosyal medyada yayımladıkları açıklamada, dosyalarda Trump’a yönelik “asılsız ve sansasyonel” iddialar bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulan ve Başkan Trump’a yönelik gerçek dışı iddialar içermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki bu iddialar temelsiz ve yanlıştır; en ufak bir inandırıcılığı olsaydı, bugüne kadar Trump’a karşı çoktan silah olarak kullanılmış olurdu."

Yeni belgelerde, Epstein’in ölümünden haftalar önce intihara teşebbüs ettiği bilgisi de yer aldı. Cezaevleri Bürosu’nun 23 Temmuz 2019 tarihli iç raporuna göre Epstein, hücresinin zemininde boynunda ev yapımı bir ilmik ile fetüs pozisyonunda bulunmuştu.

Raporda, Epstein’in nefes aldığı ve bilincinin açık olduğu, personelin talimatlarına uymadığı ve bu olayın ardından bir gün süreyle intihar gözetimine alındığı belirtildi.