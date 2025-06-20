ABD, İran'a yeni yaptırımlar uygulayacak

ABD-İran gerilimi giderek tırmanıyor...

İki ülke arasında karşılıklı saldırılar sekizinci gününde de devam ederken ABD, dikkat çeken yeni bir karara imza attı.

YENİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yaşanan gelişmede, ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar uygulayacağı duyuruldu.

Ayrıca Trump'a istihbarat brifingi verileceği de kaydedildi.

ABD VE ALMANYA'DAN İSRAİL'E 14 YENİ ASKERİ KARGO NAKLİ

İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan askeri gerilimin gölgesinde, ABD ve Almanya’dan gelen ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçakların, 13 Haziran’da İran’a yönelik başlatılan saldırıların ardından kurulan hava ve deniz lojistik hatları kapsamında İsrail’e indiği belirtilmişti.