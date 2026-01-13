Çin'den, İran'la iş yapan ülkelere ek gümrük vergisi getiren ABD'ye tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ülke genelinde hükümete karşı yürütülen protestolar sırasında ABD yönetimi, İran ile ticareti sürdüren ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafıdan duyurulan karara Çin'den tepki geldi.

ÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAK

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Çin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

TRUMP'IN "KESİN VE NİHAİ" KARARI

ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulayarak derhal yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

İRAN PETROL İHRACATININ YÜZDE 90'I ÇİN'E

Kararın, İran ile büyük miktarda ticaret yapan Çin'i olumsuz etkilemesi bekleniyor. İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip Çin, ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ını satın alıyor.