ABD, İrlanda açıklarında Rus bayraklı gemiye el koydu

Amerikan haydutluğunun boyutu genişliyor...

Venezuela’nın tarihi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya düzenlediği operasyon ve Venezuela lideri Nicholas Maduro’yu yakalamasıyla belki de tamamen değişti.

Ülkenin tarihi, aslında petrolden kazandığı gelirle ve ABD ile yer yer karar ortaklığı yer yer gerilim ekseninde ilerleyen ilişkisiyle şekilleniyor demek yanlış olmaz.

GEMİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

ABD Donanması ve Sahil Güvenlik birimleri, Venezuela kaynaklı petrol taşıdığı gerekçesiyle yaptırım kapsamındaki Rus bayraklı petrol tankeri "Bella-1" adlı gemiye Kuzey Atlantik’te operasyon düzenledi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gemi, İngiltere açıkları ve İrlanda çevresinde takip altındaydı ve ABD güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

RUSLAR MÜDAHALE ETMEDİ

Wall Street Journal'ın haberine göre, Rusya, tankeri korumak için bir denizaltı göndermişti.

Tankeri korumak için gönderilen Rus denizaltısı, müdahalede bulunmadı.

RUS BAYRAĞI TAKILDI

Başlangıçta "Bella-1" adıyla Panama veya başka bayraklarla seyreden tanker, ABD Sahil Güvenlik güçlerinden kaçmak için rotasını değiştirdi ve yolculuğu sırasında Rus bayrağı taşıyan "Marinera" ismini aldı.

Bu hamle, geminin uluslararası hukuka göre korunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

'GÖLGE FİLO' MU?

ABD yönetimi, tankerin Venezuela’ya petrol taşımak suretiyle kendi yaptırımlarını deldiğini savunuyor.

Gemi, "gölge filo" olarak adlandırılan yaptırım kaçakçılığı ağıyla bağlantılı bulunduğu için uzun süredir takibe alındı.

Bu kapsamda daha önce de ABD, başka tankerlere benzer iddialarla operasyonlar düzenlemişti.