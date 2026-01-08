Abone ol: Google News

ABD'de ICE tesisinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi

Minneapolis kentinde, ABD’li bir göçmenlik ajanının 37 yaşındaki bir kadını öldürmesinin ardından ICE'a yönelik düzenlenen gösteride polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı..

  • Minneapolis'te, bir göçmenlik ajanının bir kadını öldürmesi üzerine ICE'a karşı protesto düzenlendi.
  • Göstericiler, federal araçların çıkışını engellemeye çalışırken polisle çatıştı.
  • Olay, ülkede ve dünyada geniş yankı uyandırdı.

Amerika'yı karıştıran cinayetin yankıları sürüyor..

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde göçmen operasyonu yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, operasyonu takip ettiği belirtilen ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

ABD'LİLER SOKAĞA İNDİ

Kameraya yansıyan olay, ülke ve dünyada tartışmalar yaratırken vatandaşlar da sokağa inerek tepkilerini dile getiriyor..

Bu kapsamda, Minneapolis kentinde ABD’li bir göçmenlik ajanının 37 yaşındaki bir kadını öldürmesinin ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) yönelik protesto gösterisi düzenlendi. 

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE

Düzenlenen protesto sırasında, federal ajanlara ait araçların tesisten ayrılmasını engellemeye çalışan göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı.

