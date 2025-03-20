ABD, İsrail'e silah tedarikinin yasaya uygunluğunu savundu

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

ABD'nin İsrail'e verdiği silahlarla Gazze'de öldürülen Filistinli sivillerin yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu hatırlatılan Bruce, uygulamalarının uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti.

Bruce, İsrail'e yapılan silah yardımlarının Leahy Yasası'na uygun olup olmadığı sorusuna, "Yaptığımız şey, uluslararası hukuku uygulamak" cevabını vererek bunun ABD yasalarına göre de kesinlikle uygulanabilir olduğunu savundu.

"Bu elbette taahhüt ettiğimiz bir şey. Başkalarından da bunu yapmasını istiyoruz ve biz de bunu yapıyoruz" diyen Bruce, silah yardımının Leahy Yasası'na uygunluğunu değerlendirmek adına bakanlık olarak bir süreç yürütülüp yürütülmediğine dair soruyu ise cevapsız bıraktı.

IRAK İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ PETROL BORU HATTINI AÇILMA İHTİMALİ

Bruce, Irak ile Türkiye arasındaki Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın yakında açılma ihtimaline değinerek Irak hükümetini boru hattı üzerinden ihracatı yeniden başlatmak için petrol şirketleriyle anlaşmaya varmaya çağırdı.

Irak hükümetinin enerji konusundaki çalışmalarını sonuçlandırmasını isteyen Bruce, uluslararası petrol şirketleriyle Irak-Türkiye boru hattı üzerinden petrol ihracatının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasının da bunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Bruce, "Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması Irak petrolünün küresel, özellikle Avrupa pazarlarına ulaşmasını sağlar" diye konuştu.