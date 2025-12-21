ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile geniş çaplı savaştan kaçınıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna'yla savaş ve toprak talepleriyle beraber, özellikle Avrupa'da Rusya'nın başka ülkelerle de topraklarını genişletme amacıyla savaşacağı endişesi yaygın.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, X sosyal medya hesabından, Rusya'nın "Ukrayna'nın tamamını ve Avrupa'nın bir kısmını ele geçirmeyi" planladığını iddia eden haberlere yanıt verdi.

"BARIŞ ÇABALARI BALTALANIYOR"

Haberleri "yalan ve propaganda" şeklinde nitelendiren Gabbard, bu haberlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış çabalarını baltalamayı amaçladığını ve kamuoyunda korku yaratarak savaşın tırmanmasını" teşvik ettiğini savundu.

"AB, ABD'Yİ SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR"

Gabbard, NATO ve Avrupa Birliği'nin, ABD ordusunu doğrudan Rusya ile savaşa çekmek istediğini iddia etti.

RUSYA'NIN AVRUPA'YI FETHETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

ABD istihbaratının, haberde görüşlerine yer verilen Demokrat Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi de dahil karar alıcıları bilgilendirdiğini belirten Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın NATO ile daha "geniş bir savaştan kaçındığını değerlendirdiğini" aktardı.

Gabbard, ABD istihbaratının Rusya'nın mevcut askeri kapasitesiyle Ukrayna'nın tamamını işgal edip kontrol altına alabilecek güce sahip olmadığı ve Avrupa'yı "fethetmesinin" ise söz konusu olmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.