San Francisco'da elektrik kesintisi: 130 bin hane etkilendi, arabalar durdu

ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'da yaşanan aksaklık hayatı durdurdu.

Pacific Gas and Electric (PG&E) şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, San Francisco'da yaşanan büyük bir elektrik kesintisi 130 bin ev ve işyerini elektriksiz bıraktı.

ŞEHRİN KUZEYİ TAMAMEN KARANLIKTA KALDI

Associated Press, sabah başlayan ve büyüyerek ilerleyen güç kesintisiyle, şehrin kuzey bölümü tamamen karanlıkta kaldığını bildirdi.

Kesintiden etkilenen hanelerin müşterilerinin yaklaşık üçte birini oluşturduğu PG&E, kesintinin kaynağı hakkındaki sorulara hemen cevap vermedi.

Sosyal medya postları ve yerel basın, restoran ile dükkanların topluca kapandığını ve sokaklar ışıklarının dahi söndüğünü raporladı.

ULAŞIM BÜYÜK ORANDA DURDU

San Francisco Acil Durum Yönetim Departmanı, X sosyal medya platformunda, şehirde önemli ulaşım aksamaları yaşandığını belirtti ve vatandaşları zorunlu olmayan yolculuklardan kaçınmaları için uyardı.

Şehrin ulaşım kurumları bazı otobüs ve metro duraklarının kesinti sebebiyle kullanılamadığını açıkladı.

YOLDA KALAN OTONOM ARAÇLAR TRAFİĞİ TIKADI

San Francisco'da yaygın olarak kullanılan ve şoförsüz çalışan otonom araçlar, elektriğin gitmesiyle yollarda kaldı.

Trafik ışıklarını algılamadan çalışamayan araçlar yolun ortasında durarak trafiği tıkarken, müşterilerini de rotalarına ulaştıramaz hale geldi.

YANGIN KAYNAKLI

Yetkililer X sosyal medya platformunda yaptıkları açıklamada, kesintinin en azından bir kısmının bir PG&E trafo merkezinde çıkan yangından kaynaklı olduğunu bildirdi.

PG&E, öğleden sonra yaptığı açıklamada şebekenin stabilize olduğunu ve elektriğin tekrar verilmesi için çalışıldığını söyledi.