Zelensky: Rusya'dan savaşı sona erdirmeye dair işaret görmedim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken barış planlarına yönelik çalışmalar sürüyor.

İki ülkenin de mutabık olacağı bir sonuç aranırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

UMEROV: ABD, UKRAYNA VE RUSYA ÜÇLÜ BİR TOPLANTI YAPMALI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD'deki son toplantıya dair kendisine brifing verdiğini aktaran Zelensky, “Umerov, ABD'nin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

"ABD, RUSYA'NIN SAVAŞI BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Moskova'nın henüz savaşı sonlandırma niyetinde olmadığını öne süren Zelensky, “Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor.” değerlendirmesinde bulundu.