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Haber Merkezi

ABD'nin Los Angeles kentinde 'göçmen politikalarına' karşı başlayan protestolar 3. gününde de devam ediyor...

Protestolar büyürken, Ulusal Muhafızlar kente sevk edildi.

Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri sert bir şekilde karşı karşıya geliyor.

ULUSAL MUHAFIZ SAYISI ARTIRILACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente ilk etapta 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken, yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi.

ÇATIŞMALAR GİDEREK ŞİDDETLENİYOR

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

YETKİLİLERDEN PROTESTOCULARA GÖZDAĞI

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların "yasa dışı" sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı anlar kameralara yansıdı.

TRUMP'TAN MESAJ: ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik güçlerinin Los Angeles'ta göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesiyle patlak veren eylemlere dair açıklamalarda bulundu.

"GÜVENİLK GÜÇLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEK"

“İsyan Yasası’nı” devreye sokup sokmayacağı sorulan Trump, yasayı devreye sokma ihtimalinin protestoların boyutuna bağlı olduğunu söyleyerek “Şiddet uygulayan kişilere izin veremeyiz. Eğer ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek, güvenlik güçlerimiz çok güçlü şekilde müdahale edecek.” açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca, “Ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi bölünmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Protestocularla ilgili açıklamalarına devam eden Trump, “Tükürüyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Onlar tükürür, biz karşılık veririz” diyerek eylemcilere yönelik sert müdahalenin devam edeceğini söyledi.

"KANUN VE DÜZENİ SAĞLAMA KONUSUNDA ÇOK SERT DAVRANIRIZ"

ABD Başkanı, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız." diye konuştu.