İsrail: İran'ın saldırılarında 12 kişi öldü, 200 kişi yaralandı

ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik geniş çaplı saldırıları, bölgedeki gerilimi savaşa dönüştürdü.

Ortak hava ve füze operasyonlarında İran’ın önemli askeri hedefleri vurulurken, Tahran’dan gelen misilleme saldırıları İsrail ve ABD askerlerini de hedef aldı.

İsrail-ABD'nin İran'a karşı hava operasyonları devam ederken İsrail ordusundan savaşın bilançosuna dair açıklama geldi.

İsrail ordusu, İran tarafından her gün düzenli aralıklarla füze saldırıları gerçekleştirildiğini ve eş zamanlı olarak Lübnan’daki Hizbullah’ın tanksavar ve kısa menzilli füzelerle misillemede bulunduğunu açıkladı.

12 İSRAİLLİ ÖLDÜ, 7'Sİ AĞIR 200 İSRAİLLİ YARALANDI

İsrail’e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.