ABD, Kolombiya lideri Gustavo Petro'yu yaptırım listesine aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin yaptırım kararını değerlendirdi.

Petro, söz konusu karardan Kolombiya asıllı Cumhuriyetçi Parti üyesi Senatör Bernie Moreno'yu sorumlu tuttu.

"Asla diz çökmeyeceğim" diyen Petro, şu ifadeleri kullandı.

Moreno'nun tehdidi gerçekten gerçekleşti. Ben, eşim ve çocuklarım OFAC listesine alındık. Savunmamı ABD'den Dany Kovalik adlı avukat yürütecek. On yıllar boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla etkili bir şekilde mücadele etmiş olmama rağmen, bugün kokain tüketimini durdurmak için bu kadar çaba gösterdiğimiz bir toplumun hükümeti tarafından, bana böyle bir yaptırım uygulanıyor. Tam bir paradoks, ancak bir adım bile geri atmayacağım.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin 'özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine' eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor" demişti.

Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini ileri süren Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.