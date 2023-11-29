ABD Kongresi, İsrail'in var olma hakkını onaylayan kararı kabul etti Kongre, ezici çoğunlukla İsrail ile ilgili oylanan kararı kabul etti. Karara karşı çıkanlar ise "Filistin halkının varlığı göz ardı ediliyor" dedi.

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ABD'den, İsrail'e çeşitli düzeylerde dayanışma mesajları veriliyor.

Gazze Şeridi'ne kanlı saldırılarına başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülkeden destek alan İsrail için bu kez Kongre'de adım atıldı.

İsrail'in 'var olma' hakkına destek

Temsilciler Meclisi, çoğunluğun verdiği oyla İsrail'in var olma hakkını onaylayan kararı kabul etti.

Karara, yalnızca iki üye karşı çıktı. Bu isimler, Michigan'dan Demokrat Rashida Tlaib ve Kentucky'den Cumhuriyetçi Thomas Massie.

Karara karşı çıktılar: Filistin halkını göz ardı ediyor

Tlaib, kararın, Filistin halkının varlığını göz ardı ettiğini ve bir arada yaşamayı teşvik edecek bir unsur barındırmadığını söyledi.

Massie de kararın Siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eşitleyen ifadelerine katılmadığını dile getirdi ve ekledi:

Antisemitizm içler acısı bir durum ama bunu İsrail eleştirisini de içerecek şekilde genişletmek işe yaramıyor.

İsrail'in 'yok edilmesi' çağrılarını reddettiler

The Hill'in aktardığına göre, söz konusu karar, "İsrail'in var olma hakkını" yeniden teyit etmenin yanı sıra, "İsrail'in yok edilmesi" yönündeki çağrıları da reddediyor.

Senato, İsrail ve Ukrayna'ya yardımı görüşecek

Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato'nun İsrail ve Ukrayna'ya yardımı içeren paketi önümüzdeki hafta değerlendirmeye başlayacağını söyledi.

Schumer, sınır güvenliği önlemlerinin finansmanı konusunda Cumhuriyetçilerle bir anlaşma olmasa bile yardım tasarısına ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Schumer ayrıca, ABD sınır güvenliğini Başkan Joe Biden ve Senato Demokratlarıyla ele alacağını kaydetti.