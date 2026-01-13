ABD Kongresi’nde Grönland hamlesi: 51. eyalet için yasa teklifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de Kuzey Kutbu’ndaki stratejik dengeleri etkileyebilecek yeni bir adım atıldı.

ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi kanadından Florida Temsilcisi Randy Fine, “Grönland’ın İlhakı ve Eyalet Olma Yasası” başlıklı tasarıyı Temsilciler Meclisi’ne resmen sunduğunu açıkladı.

TASARI GRÖNLAND’IN GÖNÜLLÜ OLARAK ABD’YE KATILMASINI ÖNGÖRÜYOR

Donald Trump'ın en sadık isimlerinden biri olan Fine açıklamasında, sunduğu tasarının, Grönland'ın ABD'ye gönüllü şekilde 51. eyalet olarak katılmasını öngördüğünü ve Trump yönetimine bu konuda gerekli adımları atma yetkisi verdiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, açıklamasında şöyle dedi:

"Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz."

Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP: ÇİN VEYA RUSYA'NIN İŞGALİNE İZİN VEREMEYİZ

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamalarında, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı "savunmaları" gerektiğini ifade ederek, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz." demişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

DANİMARKA DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söylemini sert dille eleştirmişti.