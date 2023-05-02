ABD, koronavirüs aşı zorunluluğunu 11 Mayıs'ta sonlandıracak İç Güvenlik Departmanı, federal çalışanlarda ve ülkeye gelenlerde aşı şartı aranmayacağını duyurdu.

REUTERS

ABD, uluslararası gezginler ve federal çalışanlar için koronavirüs aşılama zorunluluğunu sona erdirmeye hazırlanıyor.

Şubat ayında ABD Temsilciler Meclisi, halen yürürlükte olan az sayıdaki seyahat kısıtlamalarından biri olan ve turistlerin koronavirüse karşı aşılanmasını gerekli kılan düzenlemeyi kaldırmak için oylama yaptı.

ABD'de yeni koronavirüs kararı

Başkan Joe Biden yönetimi, geçen haziran ayında ABD'ye hava yoluyla gelenlerden negatif koronavirüs testi sonucu istenmesi şartını kaldırdı.

Ancak çoğu yabancı turist için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) aşılama gereklilikleri sürdürüldü.

Aşı şartı aranmayacak

İç Güvenlik Departmanı, 11 Mayıs'ta sona erecek düzenlemeyle birlikte ABD dışındaki yolcuların kara giriş limanları ve feribotlarla ülkeye giriş yapmasının artık koronavirüse karşı aşılanmasını ve talep üzerine aşı kanıtı sağlamasını gerektirmeyeceğini duyurdu.

Biden yönetiminin Eylül 2021'de uyguladığı, yaklaşık 3,5 milyon federal çalışanın aşılanmasını veya işten atılmasını ya da disiplin cezası almasını gerektiren kuralları, bir dizi mahkeme kararından sonra bir yılı aşkın süredir uygulanmıyordu.

Mart ayında federal temyiz mahkemesi, çalışanlara aşı şartının uygulanmasını engelleyen kararı onaylamıştı.