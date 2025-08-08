ABD, Maduro için koyduğu ödülü 50 milyon dolara yükseltti

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun peşinde..

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro’nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirildi.

50 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Maduro’nun ABD narkotik yasalarını ihlal ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının, Venezuela Devlet Başkanı’nın tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında Narkotik Ödül Programı (NRP) kapsamında ödül teklifini 50 milyon dolara kadar yükselttiği belirtildi.

'KARTELİN LİDERLİĞİNİ YAPIYOR' İDDİASI

Açıklamada, Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de Los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı aktarıldı.

DEVLET MEMURLARI ÖDÜLDEN MUAF TUTULDU

ABD’nin Maduro’yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği vurgulanan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedildi.

ABD BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

ABD Başsavcısı Pamela Bondi, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle bağlantıları olduğu iddialarıyla Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgilere verilen 25 milyon dolarlık ödülün 50 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Bondi, Maduro’yu Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi suç örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı.

VENEZUELA DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, ABD’nin bu açıklamasının bugüne kadar görülen "en saçma sis bulutu" olduğunu ifade ederek "Biz onun (Bondi’nin) ülkesinden organize edilen terörist komploları ortaya çıkarırken, bu kadın Venezuela'da yenilgiye uğramış aşırı sağcıları memnun etmek için medya şovuna çıkıyor. Vatanımızın onuru satılık değildir. Bu kaba siyasi propaganda operasyonunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.