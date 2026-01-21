Abone ol: Google News

Güney Afrika'daki sellerde 37 kişi öldü

Güney Afrika'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artarken ülkede arama kurtarma çalışmaları zorlu koşullara rağmen devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 07:45
  • Güney Afrika'da yoğun yağışların neden olduğu sellerde en az 37 kişi hayatını kaybetti.
  • Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
  • Cumhurbaşkanı Ramaphosa, sel felaketlerini iklim değişikliğine bağlayarak afetlerle mücadele için finansman çağrısında bulundu.

Güney Afrika'da son haftalarda görülen yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

BAZI MAHALLELER TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI

Haftalardır süren yoğun yağışların nehir yataklarını taşırdığına dikkati çeken yetkililer bazı mahallelerin tamamen sular altında kaldığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 19 Ocak’ta sel felaketinin yaşandığı Mpumalanga eyaletindeki incelemeleri sırasında aşırı hava olaylarını iklim değişikliği ile ilişkilendirmişti.

Ramaphosa, şiddetli hava olaylarının etkileriyle mücadelede eden ve imkanları sınırlı olan ülkelere finansman sağlanması gerektiğini söylemişti.

