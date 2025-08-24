ABD medyası: ABD, Ukrayna’nın Rusya’yı uzun menzilli füzelerle vurmasını engelliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes çalışmaları, ABD arabuluculuğunda devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ABD, UKRAYNA'YA ENGEL OLUYOR İDDİASI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Ordu Taktik Füze Sistemleri'ni (ATACMS) Rusya’daki hedefleri vurmak için kullanmasını engellediği aktarıldı.

Haberde, "Beyaz Saray, Putin’i barış görüşmelerine katılmaya ikna etmeye çalışırken, Pentagon tarafından uygulanan bir onay süreci, Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırı başlatmasını engelledi." denildi.

WSJ, uzun menzilli silahların kullanımı konusundaki kararın Savunma Bakanı Pete Hegseth’e ait olduğunu ifade etti.

İNCELEME MEKANİZMASI KURULDU

WSJ'nin haberine göre, füze saldırıları için yürütülen inceleme mekanizması, ABD Savunma Bakanlığı Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından geliştirildi ve Ukrayna'nın ABD istihbaratı ve bileşenlerine dayanan ABD yapımı silahların ve Avrupa silahlarının kullanımını denetliyor.

Haberde ayrıca inceleme sürecine ek olarak, ABD’nin belirli bir silah türünden yeterli stoka sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla bir derecelendirme sisteminin uygulamaya konduğu bildirildi.

Ukrayna’ya hangi silahların tedarik edilebileceğine karar verilmesine yardımcı olmak için Albay Colby tarafından kırmızı, sarı ve yeşil kategoriler belirlendi.