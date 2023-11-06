ABD, nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya gönderdi CENTCOM, "Ohio sınıfı denizaltı, ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı" dedi. Denizaltının, 154 Tomahawk seyir füzesi taşıyabildiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Daha önce uçak gemilerini İsrail'e destek vermek üzere Doğu Akdeniz'de konuşlandıran ABD, bu kez nükleer denizaltısını devreye aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ohio sınıfı denizaltının Orta Doğu'ya ulaştığını duyurdu.

"Sorumluluk alanına ulaştı"

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan CENTCOM, şöyle dedi:

5 Kasım 2023'te Ohio sınıfı bir denizaltı ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle düzenlediği kapsamlı saldırıdan bu yana ABD bölgeye iki uçak gemisi gönderdi.

Biden'dan 'caydırıcılık' mesajı

ABD basınından CNN International, güdümlü füze denizaltının "caydırıcılık" mesajı vermek üzere Biden yönetimi tarafından bölgede konuşlandırıldığını aktardı.

Denizaltının adı açıklanmasa da, ABD donanmasının dört adet Ohio sınıfında bu türden deniz aracına sahip olduğu kaydedildi.

154 Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor

Söz konusu denizaltıların her birinin 154 Tomahawk seyir füzesi taşıyabildiği belirtildi. Her bir Tomahawk'ın ise 450 kilo yüksek patlayıcı savaş başlığına sahip olabildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile irtibat halinde olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, savaşı tırmandırmak isteyen "devlet ve devlet dışı aktörleri caydırma" konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Irak ve Suriye'deki ABD askerlerine ait üsler, zaman zaman füzeli ve drone'lu saldırıların hedefi oluyor.

Pentagon: Her türlü tedbiri alacağız

Austin, geçen ay yaptığı açıklamada, bölgeye ek kuvvet konuşlandırmanın, "bölgesel caydırıcılığı artırmakla" ilgili olduğunu anlatmıştı.

Pentagon, "Denizaşırı ABD güçlerini korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağız." açıklamasında buunmuştu.