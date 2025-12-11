ABD ordusu, Venezuela'nın tankerine el koydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'yı sıkıştırmaları ve gerilimin tırmanışı sırasında tansiyonları yükselten bir olay daha patlak verdi.

ABD'li birliklerin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koydukları basında iddia edilmişti. ABD hükümeti, konuya dair açıklamada bulundu ve o anın görüntülerini paylaştı.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki muhabirlere yaptığı konuşmada "Venezuela kıyılarında bir tankere el koyduk. Büyük bir tanker, çok büyük... El koyduğumuz en büyüğü hatta." dedi.

Başsavcı Pam Bondi, tankere el koyulduğu anların video görüntülerini X sosyal medya hesabından, "Petrol tankeri, yabancı terör örgütlerini destekleyen yasadışı bir petrol sevkiyat ağına karışması nedeniyle yıllardır ABD tarafından yaptırım altında tutuluyordu. Venezuela kıyılarında gerçekleştirilen bu el koyma işlemi güvenli bir şekilde yapıldı ve yaptırım uygulanan petrolün taşınmasını önlemek için İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz soruşturma devam ediyor." ifadeleriyle paylaştı.

DONALD TRUMP VENEZUELA'YI TEHDİT EDİYORDU

Başkan Trump, Venezuela'ya ve Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik tehditlerini birçok kez dile getirmişti.

Önce uyarılarda bulunup Maduro'ya istifa etmesi için baskı yapan Trump, daha sonra bir konuşmasında "Kara saldırılarımız çok yakında başlayacak." cümlesiyle gerilimi bir üst seviyeye çekmişti.

Yakın zamanda Politico'ya verdiği röportajında ise Trump, Nicolas Maduro için "günleri sayılı" demişti.