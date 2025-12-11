Rusya: 287 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Barış planları müzakere edilirken Rus ordusunun Ukrayna üzerinde hızla ilerleyişi sırasında Rus Savunma Bakanlığından, savaştaki bir gelişmeye dair açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

287 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar 287 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 40'ının Moskova üzerinde, diğerlerinin de Bryansk, Kaluga, Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smolensk, Kursk, Oryol, Voronej ve Ryazan bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Diğer yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında, uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Başkent Moskova'daki havalimanlarında yaklaşık 400 uçuşun ertelendiği ve iptal edildiği belirtildi.