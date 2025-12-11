Donald Trump: Sırada Kolombiya lideri Gustavo Petro var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında sık sık konuşan ve "Günleri sayılı" diyen Trump, bu kez başka bir devlet başkanını hedef aldı.

Trump'ın bu kez hedefindeki isim, Kolombiya lideri Gustavo Petro oldu.

"AKILLI OLSUN" DEDİ

Trump, Kolombiya lideri Gustavo Petro ile ilgili yaptığı açıklamada akıllı olması gerektiğini, aksi halde Maduro gibi günlerinin sayılı olduğunu söyledi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Petro hakkında şu ifadelere yer verdi;

"BAŞINA BÜYÜK BELALAR AÇACAK"

"ABD’ye oldukça düşmanca davranıyor. Akıllı olmazsa başına büyük belalar açacak.

"AKILLANSA İYİ OLUR"

Kolombiya çok fazla uyuşturucu üretiyor, çok… Kokain fabrikaları var. Kokain yapıyorlar biliyorsunuz ve direkt ABD’ye satıyorlar. Yani akıllansa iyi olur.

"UMARIM DİNLİYORDUR"

Yoksa sırada o var. Sırada o var. Umarım dinliyordur, sıra ona gelecek."

BU İLK HEDEF ALIŞI DEĞİL

Trump daha önce, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimin tırmanmasıyla birlikte Petro’nun "sıradaki hedef olacağını" söylemişti.

Ulusal basına göre, Petro’yu defalarca eleştiren ve onu "yasa dışı uyuşturucu satıcısı" olarak nitelendiren Trump, dünkü açıklamasında söylemini daha da sertleştirerek, Kolombiya liderinin "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacağını" ifade etmiş ve Kolombiya’yı, kokaini doğrudan ABD’ye gönderen "kokain fabrikaları" işletmekle suçlamıştı.