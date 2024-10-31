ABD papaz Lin'i serbest bırakmak için Çin'le mahkum takası yaptı

İHA

ABD’de tutuklu bulunan ve kimliği açıklanmayan bir Çin vatandaşının hapishaneden çıkarıldığı öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve Çin'in Washington Büyükelçiliği, söz konusu anlaşmayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Çin uyruklu Papaz David Lin, 2006'dan bu yana Çin'de hapiste tutuklu bulunuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 16 Eylül’de yapılan açıklamada, Çin haksız yere tutuklu bulunan Lin’in serbest bırakıldığı belirtilmişti, ancak herhangi bir takas anlaşmasına ilişkin bilgi verilmemişti.

BIDEN 70'TEN FAZLA ABD'LİNİN SERBEST BIRAKILMASINI SAĞLADI

ABD Başkanı Joe Biden, farklı ülkelerde tutuklu bulunan ABD’lilerin serbest bırakılmasını dış politika önceliklerinden biri olarak görüyor. Bu kapsamda ABD hükümeti, Biden’ın görev süresi boyunca yabancı ülkelerde tutuklu bulunan 70'ten fazla ABD’linin serbest bırakılmasını sağladı.

Ağustos ayında Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in aralarında bulunduğu ABD'li tutuklular ile Rus vatandaşları, Ankara’da MİT koordinasyonunda serbest bırakılmıştı.