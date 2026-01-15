İsrail, İran'a hassas bilgiler sızdırdığı şüphesiyle bir askeri gözaltına aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in 'Walla' isimli internet sitesinin haberine göre İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'ten yapılan açıklamada Şin-Bet ve İsrail ordusunun Eylül 2025'te gözaltı operasyonunu gerçekleştirdiği ifade edildi.

Söz konusu askerin İran istihbarat unsurlarıyla temasa geçtiği ve para karşılığında onlara İsrail askeri üslerinin fotoğraflarını ve videolarını, ayrıca kullanılan silah ve mühimmat hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

'TEHLİKELİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Şin-Bet'in açıklamasında soruşturmaların askerin Temmuz 2025'ten beri İran istihbarat unsurlarıyla temas halinde olduğunu ve onların talimatları doğrultusunda İsrail içindeki hassas bölgelerin belgelenmesi de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik görevi yürüttüğünü gösterdiği ileri sürüldü.

İsrail güvenlik teşkilatı olayı 'tehlikeli' olarak nitelendirirken İran'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.