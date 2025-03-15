ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi hakkında yeni iddia: Görevden çekildiği öne sürüldü

AA

Adam Boehler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rehine İşleri Özel Temsilciliğine getirildi.

Ancak, Boehler'in ABD Rehine İşleri Özel Temsilciliği adaylığını geri çektiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgiler Axios'un adı açıklanmayan iki Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde yer aldı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA HAKSIZ YERE ALIKONULAN KİŞİLERİ EVLERİNE GERİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYI DEVAM ETTİRECEK"

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ise bu hamlenin iki hafta öncesinden planlandığını, Boehler'ın Senatonun onayına ihtiyaç duymayan ve daha geniş yetkiye sahip farklı bir başkanlık elçisi pozisyonuna getirilmesinin amaçlandığını iddia etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Axios'a yaptığı açıklamada, Boehler'ın esir takaslarına odaklanmış özel hükümet çalışanı olarak hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Boehler'ın Marc Fogel'ın Rusya'dan iadesi için yürütülen müzakerelerde kritik rol oynadığını belirten Leavitt, "Dünyanın dört bir yanında haksız yere alıkonulan kişileri evlerine geri getirmek için bu önemli çalışmayı devam ettirecek." dedi.

NE OLMUŞTU

Adam Boehler'ın Katar'da Hamas yetkilileriyle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü iddia edilmişti.

Filistinli kaynak, görüşmenin ilk olmadığını ve Hamas'ın Amerikalı yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını aktarmıştı.

Leavitt de elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüşüldüğü iddiasını doğrulamıştı.