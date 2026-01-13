Danimarka ve Grönland heyeti, JD Vance ve Marco Rubio ile görüşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde yoğunlaşan ABD'nin Grönland'a sahip olması gerektiği sözleri, NATO ülkeleri arasında tartışmalara yol açtı.

Danimarka ve Grönland'ın Dışişleri Bakanları, yarın gerçekleştirecekleri Beyaz Saray ziyaretinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bu konuyu görüşecek.

BEYAZ SARAY'DA TOPLANILACAK

Danimarka, Grönland ve ABD arasında üçlü zirve yapılacağı açıklandı. Kopenhag'da gazetecilere konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, toplantının formatının belirlendiğini duyurdu. Rasmussen, "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de toplantıya katılmak istediğini belirtti ve görüşmeye ev sahipliği yapacak. Bu nedenle toplantı Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek." dedi.

DANİMARKA VE GRÖNLAND BAKANLARI RANDEVU İSTEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Rasmussen, Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı devralma tehditlerini yinelemesinin ardından, Grönlandlı mevkidaşı Vivian Motzfeldt ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan randevu talep ettiklerini açıklamıştı.

Rasmussen, görüşme taleplerinin arkasındaki temel nedeni, "Amacımız, şu an bize verilen bu toplantı imkanıyla tüm bu tartışmayı, birbirimizin gözünün içine bakıp meseleleri konuşabileceğimiz bir toplantı odasına taşımak." sözleriyle ifade etti.

ARKTİK GÜVENLİĞİ NATO'YA TAŞINIYOR

Siyasi gerilimin yanı sıra askeri ve stratejik adımlar da hız kazandı. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "Arktik güvenliğini ele almak üzere gelecek hafta Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geleceğini" açıkladı.

"Danimarka'nın Grönland'da daha geniş kapsamlı bir askeri varlık planladığını" belirten Poulsen, "2026 yılında diğer NATO ülkelerinin de katılımıyla bölgede tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri düzenleneceğini" duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, "NATO içinde bir tartışma zemini oluşturmak ve özellikle ittifakın Arktik ve çevresindeki varlığına ilişkin konularda NATO'nun dikkatini daha fazla bölgeye çekmek, son yıllarda Danimarka'nın öncelikli politikası olmuştur." ifadelerini kullandı.