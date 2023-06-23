Katastrofik şekilde patlayan Titan denizaltısı büyük felakete yol açtı Denizaltı faciasıyla ilgili konuşan uzmanlar, "İnsan dokusundan kalan herhangi bir şey bulma ihtimalleri çok düşük" dedi. Titanik filminin yönetmeni Cameron'un patlamayla ilgili yaptığı benzerlik dehşete düşürdü.

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Atlas Okyanusu’nda batık halde duran Titanik gemisinin enkazına turistik seferler düzenleyen denizaltı kayboldu.

5 kişiyi taşıyan Titan adlı denizaltında bulunanların hayatını kaybettiği açıklandı. Denizaltının katastrofik patlama sonucu parçalara ayrıldığı belirtildi.

Kazayı inceleyenler, feci patlamanın 5 yolcuyu nasıl öldürdüğüne dair fikir edinmek için okyanus tabanını araştırmaya devam ediyor.

Günler süren uluslararası arama çalışması, Titan'ın enkazının Titanik'in tarihi enkazından yaklaşık 500 metre uzakta bulunmasıyla sonuçlandı.

Yıkıcı patlamanın, denizaltının dalışına yaklaşık 1 saat 45 dakika kala iletişim kurmayı durdurduğu anda meydana gelip gelmediği henüz kesinleşmedi.

İnsan dokusundan kalan bir şey bulma ihtimalleri çok düşük

CNN International'a konuşan Florida Uluslararası Üniversitesi'nden Afet Tıbbı Uzmanı Aileen Marty, derin deniz patlamasının geride kurtarılabilir hiçbir kalıntı bırakmayacağını söyledi.

Marty, "Aslında hiçbir şey kalmamıştır. Orada insan dokusundan kalan herhangi bir şey bulma ihtimalleri çok düşük." ifadeleriyle felaketin boyutunu özetledi.

Kişi başı 250 bin dolar

Bu tür denizaltı keşifleri, hayatta bir kez yapılması gereken bir deneyim olarak lanse ediliyordu.

Ultra zenginler için büyüyen macera turizmi endüstrisinin bir parçası olan sefere katılanların kişi başı 250 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.

Daha önce böyle kaza yaşanmadı

New York Times'ın aktardığına göre, Titanik'in Oscar ödüllü yönetmeni James Cameron, "Daha önce hiç böyle bir kaza yaşamamıştık." dedi.

Sualtı uzmanı olan Cameron, OceanGate şirketinin Titan denizaltısında yaşanan facianın daha önce hiç kimsenin görmediği bir durum olduğunu kaydetti ve ekledi:

Hiç bu tür bir derinlikte ölüm olmadı ve kesinlikle iç patlama olmadı.

10 kasa dinamit patlaması gibi

Derin denizde meydana gelen patlama, ezici basıncın nesnenin şiddetli şekilde içe doğru çökmesine neden olduğunda yaşanıyor.

Cameron, denizaltının 5 kişiyi barındıran büyüklüğüne işaret ederek, "Son derece şiddetli bir olay. 10 kasa dinamit patlaması gibi." ifadesini kullandı.

Katastrofik patlama nedir

Geniş çaplı kontrolsüz yangın veya patlamayı içeren olay, katastrofik patlama olarak biliniyor. Bu durum, olayın yaşandığı yerde önemli ölçüde hasar, yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanıyor.