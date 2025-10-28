ABD savaş uçağının Güney Çin Denizi'ne çakılma anları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD donanması, son günlerde art arda kayıplar veriyor.

Güney Çin Denizi'nde, ABD donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağı 30 dakika arayla düştü.

ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopteri, kalktıktan kısa süre sonra düştü.

MÜRETTEBAT YARA ALMADAN KURTULDU

Helikopterdeki mürettebat yara almadan kurtuldu.

Bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Uçaktaki mürettebat da yara almadan kurtarılırken kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

UÇAĞIN ÇAKILMA ANLARI

Diğer yandan Super Hornet'in denize çakılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın adeta denize kafa üstü daldığı görünüyor.