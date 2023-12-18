ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'de: Netanyahu'yla görüştü Başbakan Netanyahu, ABD'li Bakan Austin'i Tel Aviv'de kabul etti. Taraflar, genişletilmiş toplantı yapma kararı aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e gitti.

Austin, burada İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Austin ile Tel Aviv'de görüşme gerçekleştirdi.

Austin-Netanyahu görüşmesi

Görüşmeye, İsrail tarafından, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi katıldı.

ABD heyetinden Genelkurmay Başkanı Charles Brown ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Yardımcısı Stephanie Hallett de hazır bulundu.

Genişletilmiş toplantı kararı

Görüşmenin ardından İsrailli ve ABD’li yetkililerin, İsrail hükümeti savaş kabinesi üyelerinin katılımıyla, Gazze'deki savaşla ilgili gündemdeki konuları ele almak ve Orta Doğu'daki bölgesel sorunları tartışmak üzere genişletilmiş bir toplantı yapacağı aktarıldı.

İsrail muhalefeti: Netanyahu devam edemez

ABD'li heyetin İsrail ziyareti, Başbakan Netanyahu üzerinde baskıların arttığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek, iki aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulunmuştu.

Eski İsrail Başbakanı Lapid, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, "Netanyahu başbakanlığa devam edemez. Savaş sırasında seçimler yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)