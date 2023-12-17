İsrail Başbakanı Netanyahu: Yanlışlıkla öldürülen rehineler için ağlıyorum Netanyahu, "İsrail devleti, üç evladımızın ölümüne ağlıyor" dedi. İsrail Başbakanı, Gazze'ye saldırmaya devam edeceklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

İsrail askerleri, Gazze'deki çatışmalarda 3 İsrailli rehineyi vurarak öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail vatandaşlarının yanlışlıkla tehdit olarak tanımlandığı ve vurulduğu belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ölen rehineler için ağladıklarını ve yas tuttuklarını söyledi.

"Ölümlerine ağlıyoruz"

Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öldürülen üç rehinenin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamasında Netanyahu, "İsrail devleti, üç evladımızın ölümüne ağlıyor ve yas tutuyor. Benim için gerçek bir şoktu. Bütün milletim yaralı." dedi.

'Gazze'ye saldırılar devam edecek' mesajı

Diğer taraftan Gazze'ye saldırıları sürdüreceklerinin sinyalini veren Netanyahu, bu konuda halktan destek istedi.

İsrail ordusu: Yanlışlıkla 3 esiri öldürdük

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayınlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.