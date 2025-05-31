ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth: Çin, askeri güç kullanmaya hazır

İHA

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumuna katılan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten Çin'e ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bakan Hegseth yaptığı konuşmada, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesine ilişkin vizyonuna ve Çin'in "stratejik tehdidine" değindi.

BÖLGE ÜLKELERİNE 'ÇİN' UYARISI

Hegseth, Çin'in bölge için oluşturduğu "tehdide" değinerek ABD'nin aktif olarak çatışma arayışında olmadığını açıkça belirtti. Hegseth, "Komünist Çin ile çatışma peşinde değiliz. Ancak bu kritik bölgenin dışına itilmeyeceğiz ve müttefiklerimizin, ortaklarımızın boyun eğdirilmesine ve sindirilmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Hegseth, Çin'in "Hint-Pasifik'teki güç dengesini değiştirmek için inandırıcı bir şekilde askeri güç kullanmaya hazırlandığını", Çin'in Tayvan'ı ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişiminin sadece Hint-Pasifik için değil, tüm dünya için "yıkıcı sonuçlara" yol açacağını ifade etti. Hegseth, Çin'in nihai olarak ne yapabileceğini kimsenin tam olarak bilmediğini, ancak ABD ve müttefiklerinin yine de "aciliyet ve dikkatle" hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

"ABD SAVUNMA BAKANLIĞI HAZIR"

Hegseth, "Çin'in oluşturduğu tehdit gerçek ve yakın olabilir." dedi. ABD'nin savaştan ziyade barış istediğini söyleyen Hegseth, ABD'nin silahlı çatışmaya da hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Hegseth, "Caydırıcılık başarısız olursa ve başkomutan tarafından çağrılırsa ABD Savunma Bakanlığı, en iyi yaptığı şeyi yapmaya hazır: kararlı bir şekilde savaşmak ve kazanmak." diye konuştu.

"SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIN"

ABD'nin bölgede caydırıcılığın sağlanmasına yönelik çabalarını üç şekilde yürüttüğünü belirten Hegseth, "ABD Savunma Bakanlığı'nın duruşunu iyileştirmek, müttefik ve ortaklarının savunma kabiliyetlerini güçlendirmelerine yardımcı olmak ve ABD ile müttefik ülkelerin savunma sanayi üslerini yeniden inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Hegseth, "Genel olarak ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız, güç yoluyla barışı sağlama yolunda bu ve diğer birçok alanda büyük ilerleme kaydettiler. Ama bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor ve kaybedecek zamanımız yok." dedi.

"ZAMANIMIZ GELDİ"

Hegseth, barışı arzulayanların savaşa hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı ve ABD'nin Hint-Pasifik'teki ortaklarından ve müttefiklerinden tam da bunu beklediğini söyledi.

"Zamanımız geldi" diyen Hegseth, ABD ve müttefiklerinin karşı karşıya olduğu tehditlerin beklemeyeceğini sözlerine ekledi. Hegseth, Asyalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları ve üzerlerine düşeni yapmaları çağrısında bulundu.

Hegseth, savunma harcamalarının "bugün karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri ve tehditleri" yansıtması gerektiğini vurguladı.