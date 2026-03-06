ABD Savunma Bakanı’nın vücudundaki şifreler: Haç, Kılıç ve "Kafir" dövmesi

ABD Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan ve son dönemde "Savaş Bakanı" olarak anılmaya başlanan Pete Hegseth, sadece siyasi görüşleriyle değil, vücudundaki sembollerle de dikkat çekiyor.

Hegseth’in dövmeleri bazen siyasi kimliğinin bile önüne geçiyor; hatta bu dövmelerden biri, Ulusal Muhafızlar’da görevliyken Joe Biden’ın yemin töreninde yer alamayacak kadar ciddiye alınmıştı.

Peki, tartışmaların odağındaki bu çizimler aslında neyi temsil ediyor?

VÜCUDUNDAKİ AMERİKAN TARİHİ

Hegseth’in dövme koleksiyonunun büyük bir kısmı sağ kolunda yoğunlaşıyor. Bu bölge, adeta bir Amerikan bağımsızlık tarihi arşivi gibi:

"We the People": Ön kolunda, ABD Anayasası’nın dünyaca ünlü giriş cümlesi olan ve "Biz halk" anlamına gelen bu ifade yer alıyor.

"MDCCLXXV" (1775): Roma rakamlarıyla yazılan bu tarih, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın fitilinin ateşlendiği yıla bir saygı duruşu niteliğinde.

Hegseth’in kolu, kurucu değerlere olan bağlılığını simgeleyen tarihsel bir anlatı sunarken; göğsündeki "Kudüs Haçı" gibi daha tartışmalı semboller, onun dini ve ideolojik duruşuna dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Pete Hegseth’in vücudundaki semboller, sadece Amerikan tarihiyle sınırlı kalmayıp derin bir dini ve askeri geçmişin izlerini taşıyor.

HAÇ, KILIÇ VE "YEŞUA"

Hegseth’in dövme serüveni, kolunun iç kısmındaki "haç ve kılıç" kombinasyonuyla başladı.

Bu tasarımın hemen altında İbranice harflerle yazılmış olan "Yeşua" (Hz. İsa’nın İbranice ismi) ifadesi yer alıyor. Bu sembol, Hegseth’in askeri kimliği ile inancını harmanladığı ilk kalıcı işaret olarak biliniyor.

HAÇLI SEFERLERİ'NİN İZİNDE: "DEUS VULT"

Pazusunda yer alan Latince "Deus Vult" (Tanrı Böyle İstiyor) ifadesi, tarihte Birinci Haçlı Seferi’nin sloganı olarak tanınıyor.

Hegseth’in Haçlı Seferleri dönemine duyduğu özel ilgi, bu dövmeyle somut bir hal alırken; bu deyiş günümüzde bazı kesimler tarafından "aşırı sağcı" veya "dini savaşçı" bir retoriğin parçası olarak yorumlanıyor.

EN ÇOK ELEŞTİRİLEN SEMBOL: ARAPÇA "KAFİR"

Hegseth’in belki de en çok tepki çeken dövmesi, pazusunun hemen altında bulunan Arapça "Kafir" yazısı. Irak ve Afganistan savaşlarında binbaşı rütbesiyle görev yapmış olan Hegseth'in bu dövmesi, Müslüman dünyasında sert eleştirilerin odak noktası haline gelmiş durumda.

Pete Hegseth’in sağ kolu ise askeri geçmişi ve Amerikan milliyetçiliğinin bir özeti gibi.

ALAYIN MİRASI: CESARETİN KIRILMASIN

Hegseth’in kolundaki “Ne Desit Virtus” (Cesaretin başarısız olmasına izin verme) yazılı logo, görev yaptığı 187. Piyade Alayı'nın resmi armasıdır.

"YA KATIL YA ÖL" DÖVMESİ

Koldaki bir diğer dikkat çekici çizim ise Benjamin Franklin’in ünlü “Join, or Die” (Ya katıl ya da öl) sloganı ve parçalara ayrılmış yılan figürüdür.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın simgesi olan bu yılanın her bir parçası, birleşmediği takdirde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kolonileri temsil ediyor.

DİKKAT VE TEPKİ ÇEKEN DÖVME: KUDÜS HAÇI

Sağ kolu Amerikan bayrağı ve tüfek figürlerinin yer aldığı dövmelerle kaplı olan Hegseth’in en dikkat çeken dövmesi ise göğsünde bulunan Kudüs Haçı.

Kudüs haçı, her biri bir İncil'i temsil eden dört küçük haçla çevrili büyük bir haçtan oluşuyor.

Göğsünü kaplayan dövmedeki Kudüs Haçı'nın Birinci Haçlı Seferi'ne dayandığı ve bu haçın da Kudüs'te kurulan Haçlı krallığını temsil ettiği belirtiliyor. Haçlı Seferleri'ne yoğun ilgisi olduğu bilinen Hegseth'in bu dövmesi özellikle Batı ülkelerinde aşırı sağcıların popüler simgelerinden biri olduğu iddia ediliyor.

Pete Hegseth'in bu dövmesi, Ulusal Muhafızlar'da görev yaparken ona bir engel de teşkil etti. Hegseth, Kudüs haçı dövmesiyle ilgili endişeler nedeniyle 2021'de yemin edecek olan dönemin başkanı Joe Biden'ın göreve başlama töreni için Ulusal Muhafız görevinden uzaklaştırıldı.