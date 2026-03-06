Irak'ta ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü öne sürüldü

Irak'ta yerel medyada çıkan haberlerde Basra vilayetinin sınırları içerisinde ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü ileri sürüldü.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Basra Polis Komutanlığı'ndan bir yetkili, ekiplerinin söz konusu iddialar üzerine Amerikalı pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

ABD'DEN YALANLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Basra üzerinde ABD savaş uçağının düşürüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. Bunlar asılsız ve doğru değil" ifadeleri kullanıldı.