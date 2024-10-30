ABD Savunma Bakanlığı’ndan Kuzey Kore - Rusya işbirliğine ilişkin yeni açıklama

İHA

Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD hükümetinden konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

"KUZEY KORE ASKERLERİ RUSYA'NIN BATI CEPHESİNDE"

Düzenlediği rutin basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Kuzey Kore'nin gönderdiği “az sayıda” askerin halihazırda Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesinde bulunduğunu söyledi.

"Bulgular, Kursk Oblastı'nda az sayıda Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve birkaç bin askerin daha neredeyse orada olduğunu ya da yakın zamanda oraya gideceğini gösteriyor" diyen Ryder, "Şu anda geri kalan askerler doğuda eğitim görüyorlar, ancak bir noktada bu yöne doğru (Kursk Oblastı) hareket etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“KUZEY KORE ASKERLERİNİN NASIL KULLANILACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL”

Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya ne tür bir muharebe kabiliyeti kazandıracağı konusunda kesin yorum yapmaktan kaçınan Ryder, bu askerlerin "bir tür piyade rolünde" kullanılacağına dair işaretler olduğunu ifade etti.

"Bu güçleri Ukraynalılara karşı savaşta kullanma ya da en azından Kursk bölgesinde Ukraynalılara karşı savaş operasyonlarını destekleme amacıyla kullanma niyetinde olduklarından endişe ediyoruz" diyen Ryder, "Şu an itibariyle Rusların ve Kuzey Korelilerin bu güçleri tam olarak nasıl kullanacakları henüz belli değil" değerlendirmesinde bulundu.

“UKRAYNA KUZEY KORE’YE KARŞI ABD SİLAHLARINI KULLANABİLİR”

Ukrayna güçlerinin ABD tarafından sağlanan silahları Kuzey Kore birliklerine karşı kullanıp kullanamayacağına ilişkin bir soru üzerine Ryder, ABD ve diğer uluslararası ortakların sağladığı silahların “Ukrayna’nın silahları ve kabiliyetleri olduğunu” vurguladı.

"Ukrayna'nın kendi egemenlik alanını sınır ötesinden ya da Ukrayna topraklarından gelecek tehditlere karşı savunmak için bu kabiliyetleri kullanabileceği konusunda çok netiz" diyen Ryder, ABD'nin Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'ya girmeyi planlayıp planlamadığını yakından takip ettiğini ifade etti.

Ryder, yabancı bir ülkeden asker desteği almasının Rusya’nın personel ihtiyacını karşılama kabiliyeti konusunda “bazı ciddi sorulara” neden olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD’DEN RUSYA VE KUZEY KORE’YE EK YAPTIRIM SİNYALİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini eğitmesinin çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine silah ya da ilgili materyalleri içeren eğitim vermesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1718, 1874 ve 2270 sayılı kararlarının doğrudan ihlali olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulama kabiliyetinin bulunduğunu hatırlatan Miller, "Geçmişte bu kabiliyet ve yetkileri kullanmaya istekli olduğumuzu gösterdik. Uygun zamanda bunu yapmaya devam edeceğiz" uyarısında bulundu.