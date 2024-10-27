ABD seçim anketi: Donald Trump ve Kamala Harris başa baş gidiyor

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ABD, 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için gün sayıyor.

Kıyasıya bir yarışa giren Kamala Harris ve Donald Trump, başkanlığı elde etmek için çalışmalarına hız verdi.

Ard arda yapılan seçim anketlerinde yaşanan oy dalgalanması, bu yarışın heyecanını adeta ikiye katladı.

Anket sonuçlarında adayların birbirine çok yakın görünmesi, Demokratlar arasında karamsarlığa Cumhuriyetçiler arasında da güvene yol açıyor.

BEYAZ SARAY'A GİRME ŞANSLARI NEREDEYSE EŞİT

Anketler, her iki adayın da Beyaz Saray'a girme şansının neredeyse eşit olduğunu gösteriyor.

The Guardian'ın 10 günlük anket takip ortalamasına göre Demokratların adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Harris, Cumhuriyetçi rakibine karşı bir hafta önceki tek puanlık üstünlüğünü koruyor: yüz 47'ye yüzde 46.

BAŞKANLIK YARIŞI KIZIŞIYOR

7 savaş alanı eyaleti için yapılan anketler de aynı şekilde "uçurumun kenarında" görünüyor ve zafer için gerekli olan 270 seçmen oyu eşiğine kimin ulaşacağına dair çok az ipucu veriyor.

Anket ortalamalarına göre Harris; Michigan'da tek puanla, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin ve Nevada'da ise yüzde 1'den az farkla önde.

Trump; Kuzey Carolina'da iki puan, Arizona'da ise bir puan önde.

Eğer 5 Kasım'daki sonuçlarla anket sonucu örtüşürse Demokrat aday Harris seçim kurulunda oyların çoğunluğunu kazanacak. Fakat her iki kampta da farklı "ruh halleri" var.

"ŞOK EDİCİ DERECEDE KENDİNDEN EMİN"

Kamala Harris'in "Trump'ın faşizmi ve diktatörlüğü temsil ettiğine" dair giderek artan "kıyamet uyarılarının" ortasında, Demokrat destekçiler son günlerde bir panik havası içinde.

Bazı aktarımlara göre giderek artan sayıda üst düzey Demokrat Harris'in kaybedeceğini düşünüyor.

Bu arada Trump kampanyası, Beyaz Saray'daki görevler ve gelecek yıl için politika oyun kitapları hakkında “ayrıntılı” konuşarak “şok edici derecede kendinden emin” görünüyor.

TRUMP FARKI KAPATTI

Ancak bazı anketçilere göre bu çelişkili "ruh hali" rakamlarla doğrulanmıyor.

Yeni anketler Trump'ın Harris'in önceki liderliği ile arasındaki farkı kapattığını ve hatta bazı durumlarda öne geçtiğini gösterirken, Harris destekçilerinin hâlâ "oldukça neşeli olmak için" nedenleri var.