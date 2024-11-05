ABD seçiminde Donald Trump ve Kamala Harris'in vaatleri

Haber Merkezi

ABD'de hesaplaşma günü geldi...

Seçmenler bugün, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris arasında süregelen tarihi seçim yarışı için sandık başına gidiyor.

Aylar süren çekişmeli seçim yarışının ardından Amerikalı seçmenler, birbirinden farklı iki gelecekten birini seçmek için oy kullanacak.

Seçimlerde son düzlüğe girilmişken, adayların vaatlerini bir kez daha hatırlayalım.



EKONOMİ

Demokrat aday Kamala Harris, başkanlığa geldiğinde ilk işinin çalışan aileler için gıda ve barınma fiyatlarını düşürmek olacağını ifade etmişti.

Ayrıca marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasını kesin olarak yasaklayacağını söyleyen Harris, ilk evini alacaklara destek olmayı ve artan evsiz problemi için barınma sorunlarına yönelik teşvikler sağlamayı vadediyor.

Trump ise, enflasyonu bitirme sözü veriyor.

Enflasyonun bitmesiyle her kesimin rahatlayacağını söyleyen Trump, Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme sözü vermiş ve faiz oranlarını düşüreceğini iddia etmişti.

Trump ayrıca yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle barınma sektörü üzerindeki baskının azalacağını da savunuyor.



KÜRTAJ

Kadınların kürtaj olma hakkını seçim kampanyasının en önemli unsuru haline getiren Harris, üreme haklarının korunmaya alınması konusunda bir mevzuat çıkaracağını vadediyor.

Donald Trump ise bu konuda muğlak ifadeler vererek seçmenlerinin tepkisini topluyor.

Daha önceleri ülke genelinle kürtaj yasağı uygulayacağı söylenen Trump, Florida'da hamileliğin 6'ncı ayından sonra yasakalanan kürtaj kararını eleştirmiş ve kürtaj karşıtı destekçilerinden tepki görmüştü.

Trump, bu konudaki söylemlerin hiçbirine açıklık getirmedi.

GÖÇ VE GÖÇMENLER

Harris, ülkenin güneyindeki sınır krizine yol açan sebepleri çözmekle görevlendirilse de, 2023 yılında Meksika'dan ABD'ye geçen göçmenlerin sayısı rekor kırdı.

Göçmenler konusunda tam bir açıklama yapamayan Harris, özellikle gençler tarafından eleştiriliyor.

Donald Trump ise kaçak göçmenler konusunda sert bir tavır izliyor.

Trump, sınırdaki duvarı tamamlayarak ve güvenliği artırarak sınırı kapatmayı ve ülkeyi kimliği belirsiz göçmen ve suçlu kaçaklardan korumayı vadediyor.

Trump ayrıca yasa dışı göçmenlere yönelik ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme programını uygulamayı taahhüt ediyor.

Ayrıca Trump, Meksika'dan gelen göçmenleri azaltmak için, kaçak girişe izin verilmeye devam edilirse gümrük vergilerini yüzde 75 seviyesine kadar çıkarmayı planladığını söyledi.

VERGİLER

Harris, büyük şirketlere ve yılda 400 bin dolardan fazla kazanan kişilere yönelik vergileri artırmak istediğini açıklamıştı.

Harris ayrıca çocuklu ailelere vergi desteğinin genişletilmesi gibi aileler üzerindeki vergi yükünü hafifletecek yöntemleri uygulayacağını da seçmenlerine taahhüt ediyor.

Trump ise trilyonlarca dolarlık vergi indirimleri getirmeyi öneriyor.

Trump bunları ekonomik büyümeyi artırarak ve ithalat üzerindeki vergileri artırarak fonlamayı vadediyor.

DIŞ POLİTİKA

Harris, Ukrayna'ya "ne kadar gerekiyorsa" destekleme sözü verdi.

Seçilirse "21. yüzyıl mücadelesini" Çin'in değil ABD'nin kazanmasını sağlamayı taahhüt etti.

Yıllardır İsrailliler ve Filistinliler arasında iki devletli çözümü destekleyen Harris, Gazze'deki savaşın bitmesi için çağrı yaptı.

Trump ise, ABD'yi uluslararası siyasetten soyutlayacak bir dış politika izliyor ve Washington'ın dünyadaki çatışmalardan kendini ayrı tutmasını istiyor.

Eski başkan, Ukrayna'daki savaşı Rusya ile müzakere ederek 24 saat içinde bitirmeyi vadediyor.

Trump kendini, İsrail'in sıkı destekçisi olarak konumlandırıyor, ancak Gazze'deki savaşı nasıl bitireceğine dair çok az şey söyledi.

TİCARET

Harris, ithalata ek vergi getirme planına karşı olduğunu belirtiyor. Vergi konusunda daha kısıtlı bir yaklaşım izleyeceği söyleniyor.

Trump ise ek vergileri seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getirdi.

Çoğunlukla ithal ürünlere yüzde 10-20 bandında yeni vergiler getireceğini söylüyor.

Çin'den gelen ürünlerdense çok daha fazla vergi almayı planlıyor.

SAĞLIK

Harris, eczaneden alınan ilaçların fiyatını düşüren ve insülin fiyatlarını 35 dolar ile sınırlayan Beyaz Saray yönetiminin bir parçası. Bu nedenle başkanlık döneminde sağlık masraflarının azaltılması gündemde.

Trump, "Uygun Fiyatlı Bakım Yasası" olarak bilinen ve milyonlarca insanın sağlık sigortası sahibi olmasını sağlayan yasayı kaldırmak için başkanlık döneminde verdiği mücadeleyi tekrar etmeyeceğini söyledi.

SUÇ

Harris, suçluların ağır cezalar alacağını ve suç oranının azaltılacağını taahhüt ederek, kendi savcılık geçmişiyle Trump'ın hüküm giymiş bir suçlu olmasını karşılaştırıyor.

Donald Trump ise uyuşturucu çetelerini yok etme, çete şiddetini bitirme ve suçla dolup taştığını iddia ettiği Demokratların yönettiği şehirleri yeniden inşa etme sözü veriyor.