ABD'li Senatör Graham, Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi ile buluştu: Yardım yolda

İran'da ekonomik sebeplerle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü.

Protestocuların bir kısmının destek verdiği sürgündeki Veliaht Prensi Rıza Pehlevi ile ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'daki olaylar için videolu mesaj paylaştı.

"SONRAKİ LİDERLERİNİ İRANLILAR SEÇECEK"

Dış politikada müdahaleci yaklaşımıyla bilinen Senatör Graham'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin yıkılacağını ima eden "Bir sonraki liderlerini İranlılar seçecek. Bu şansı elde etmelerini bekleyemiyorum." sözleri dikkat çekti.

"YARDIM YOLDA"

"Tüm kalbimle inanıyorum ki, yardım yolda." ifadesini kullanan cumhuriyetçi senatörün, bir ABD müdahalesi iması yaptığı konuşuldu.

"ZAFERE BU KADAR YAKIN OLDUĞUMUZ İLK AN"

Graham'dan sonra söz alan Pehlevi, İran'daki gösterilerin durumu için "Zafere bu kadar yakın olduğumuz ilk an." dedi.

DONALD TRUMP'A TEŞEKKÜR

Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a "Ayetullah yerine halkı seçtiği" için teşekkürlerini iletti. Graham, Trump'ın "İran'ı yeniden büyük yapmak" için protestoları desteklemesine minnetlerini sundu.

"GEZEGENDEKİ EN BÜYÜK TERÖR DESTEKÇİSİ DEVLET"

Amerikan halkına seslenen senatör, ABD'nin bu tutumunu meşrulaştırmak amacıyla İran'ı "gezegendeki en büyük terör destekçisi devlet" olarak niteledi.

ABD'de dış politikada müdahaleci yaklaşıma ve ülkenin Orta Doğu'daki savaşlara gömülü olmasına tepki son dönemlerde giderek artıyor.

RIZA PEHLEVİ YAKIN ZAMANDA İRAN'A VAATLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Veliaht Prensi Pehlevi, yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, İran'da olası bir rejim değişikliğinde ülkesi için vaatlerini anlatmıştı.

"ABD İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞECEK"

Vaatlerinde, İran’ın nükleer savunma programının sona erdirileceği ve mevcut rejimin terör gruplarına verdiği desteğin derhal kesileceğini söyleyen Pehlevi, "Özgür bir İran; terörizm, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşırılıkla mücadele etmek için bölgesel ve küresel ortaklarla birlikte çalışacak. İran, bölgede bir dost ve istikrar gücü olarak hareket edecek. Küresel güvenlikte ise sorumlu bir ortak olacak." diye konuştu.

"İSRAİL DEVLETİ DERHAL TANINACAK"

ABD ile diplomatik ilişkilerin normalleşeceğini ve Amerika ve halkıyla dostluğun yeniden tesis edileceğini kaydeden Pehlevi, "İsrail Devleti derhal tanınacak." ifadelerini kullandı.

İran, İsrail ve Arap dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirileceğini ifade eden Pehlevi, "Karşılıklı tanıma, egemenlik ve ulusal çıkarlara dayalı yeni bir sayfa açılacak." şeklinde konuştu.

"İRAN ÖZGÜR DÜNYA İÇİN ENERJİ TEDARİKÇİSİ OLACAK"

İran’ın dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervlerinden bazılarına sahip olduğunu hatırlatan Pehlevi, "Özgür bir İran, özgür dünya için güvenilir bir enerji tedarikçisi haline gelecek. Politika yapımında şeffaf olacak. İran’ın eylemleri sorumlu olacak. Fiyatlar öngörülebilir olacak." diye konuştu.

İran’ın mevcut rejim nedeniyle maruz kaldığı tecritin yerini fırsatların alacağını iddia eden Pehlevi, "Bu soyut bir vizyon değil, pratik bir vizyon. Ulusal çıkara, istikrara ve işbirliğine dayalı. Bunu başarmak için, şimdi İran halkının yanında durma vakti." dedi.

SÜRGÜNDEN MUHALEFETİ SÜRDÜRÜYOR

1979 yılındaki İran İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah’ın oğlu olan ve ABD’de sürgünde yaşayan Pehlevi, İran muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.

Pehlevi, İran’da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak görev almak için girişimlerde bulunuyor. Kasım 2025’te yapılan anketlere göre İranlıların yaklaşık üçte birinin Pehlevi’yi desteklediği belirtiliyor.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 153 güvenlik gücü personeli ile sivil hükümet destekçisi olmak üzere toplam 2 bin 615’e yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.