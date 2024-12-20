ABD, Suriye'de DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un öldüğünü açıkladı

AA

ABD, Suriye'de operasyonlarına devam ediyor...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) X hesabından yapılan paylaşımda, ABD güçlerinin dün Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Paylaşımda, CENTCOM güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde düzenledikleri hava saldırısında, DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

PKK/YPG DETAYI

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ’ın Suriye’de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altındaki hapishanelerdeki 8 bin mensubunu kaçırmayı amaçladığını iddia ederek bunun için çalışan "lider ve görevlilerin agresif bir şekilde hedef alınacağını" belirtti.

RUSYA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Bu saldırının, daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplar, 27 Kasım'da diktatör Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusuna saldırı başlatmış, 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmişti.

Devrik lider Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.