İran’dan Batılı ülkelere: "Büyükelçiler protestolarda teröristleri destekledi"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Batılı ülkelerin İran’da 28 Aralık 2025’te başlayan protestolarda terörist gruplara mali destek sağladığını ileri sürdü. Rızayi, eylemlerin şiddet olaylarına dönüşmesi için ülkeye döviz sokulduğuna dair belgelere sahip olduklarını iddia etti:

Şehirlerde belirlenen günler için çağrı yapmak üzere yeni terörist hücreler kuruldu. Bu gruplara suikast düzenlemeleri ve protestoları kanlı olaylara dönüştürmeleri amacıyla Batılı ülkeler tarafından dolar ve döviz aktarıldığı tespit edilmiştir. İran topraklarında suç işleyen bu ülkelerle mutlaka mücadele edilmelidir.

"PROTESTOLAR, 12 GÜNLÜK SAVAŞIN UZANTISIDIR"

8-9 Ocak tarihlerinde yaşanan olaylara da değinen Rızayi, söz konusu protestoların İsrail ile yaşanan ve ABD’nin destek verdiğini savunduğu 12 günlük savaşın devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Rızayi, “Bu süreç, fiilen savaşın 13’üncü ve 14’üncü günleri olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Olaylara karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Rızayi, elde edilen itirafların kamuoyu ve uluslararası toplumla paylaşılması gerektiğini vurguladı. Rızayi, “Karşı taraf, İran’ın kendi halkını öldürdüğü yönünde gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturmaya çalışıyor” diye konuştu.

"SİVİLLER VE GÜVENLİK GÜÇLERİ HEDEF ALINDI"

Protestolara katılan bazı grupların “yabancı güçlerin paralı unsurları” olduğunu öne süren Rızayi, bu kişilerin özel silahlarla sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef aldığını savundu. Rızayi, “2 yaşındaki çocuklardan yaşlılara kadar siviller ile emniyet ve güvenlik güçlerimiz hedef alındı. Adli tıp incelemeleri, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yabancı paralı unsurlar tarafından öldürüldüğünü ortaya koyuyor” dedi.

"AVRUPALI BÜYÜKELÇİLER, TAHRİK EDİCİ ROL OYNADI"

Batılı ülkelerin diplomatik temsilciliklerini de hedef alan Rızayi, “Almanya, İngiltere ve Fransa büyükelçileri protestolarda açık şekilde tahrik edici rol oynadı ve teröristlerin yanında yer aldı” ifadelerini kullandı. Ele geçirilen silahların sayısı ile yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasının, olayların önceden planlanmış bir senaryonun parçası olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

PROTESTOLARDA CAN KAYBI İDDİASI: 3 BİN 308

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybının 3 bin 308’e yükseldiğini açıkladı. HRA, 4 bin 382 ölüm raporunun inceleme aşamasında olduğunu, 2 bin 107 kişinin ağır yaralandığını ve 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.