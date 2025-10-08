ABD, Suriye'de üst düzey El Kaide mensubunu öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın internet sitesinden 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SALDIRININ KONUMU AÇIKLANMADI

Orta Doğu'daki ABD güçlerinin teröristlerin saldırı planlama çabalarını 'bozmak ve engellemek' amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada saldırının konumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

El Kaide'nin üst düzey mensubu olduğu ifade edilen teröristin saldırı planlamaktan sorumlu olduğu kaydedildi.