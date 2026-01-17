Trump, ABD'nin Grönland planına karşı çıkan ülkelere ek vergi getirildiğini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının ardından sular durulmuyor.

Grönland konusunda ısrarı devam eden Trump, Truth Social hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

Trump, açıklamasında Avrupa ülkelerini hedef alırken yeni yaptırımları duyurdu.

GRÖNLAND PLANINA KARŞI ÇIKANLARA EK VERGİ GETİRDİ

Grönland'ı satın almak istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, planını desteklemeyen ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Trump, "1 Şubat 2026’dan itibaren, yukarıda adı geçen tüm ülkeler (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya), Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderdikleri her türlü mal için yüzde 10 gümrük vergisine tabi tutulacaktır. 1 Haziran 2026’da bu tarife yüzde 25’e çıkarılacaktır." dedi.

"TARİFE GRÖNLAND'I SATIN ALANA KADAR DEVAM EDECEK"

Avrupa'nın Grönland'a asker göndermesi ile ilgili de konuşan Trump, "Bu durum, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve varlığı açısından son derece tehlikelidir.

Bu tarife, Grönland’ın tamamının ve bütünüyle satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar geçerli olacak ve tahsil edilecektir." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

Satın alma konusunda müzakerele devam etmek istediklerini belirten Başkan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, onlarca yıldır sağladığımız azami koruma da dâhil olmak üzere, onlar için yaptıklarımıza rağmen bu kadar büyük bir riski ortaya koyan Danimarka ve/veya bu ülkelerden herhangi biriyle derhal müzakereye açıktır.

Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" şeklinde konuştu.

"İKİ KÖPEK KIZAĞINA SAHİPLER"

Grönland'ın savunmasının Çin ve Rusya'ya karşı yetersiz olacağını savunan Trump, "Çin ve Rusya Grönland’ı istiyor ve Danimarka’nın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda koruma olarak iki köpek kızağına sahipler; bunlardan biri yakın zamanda eklendi.

Bu oyunda oynayabilecek ve bunu son derece başarılı bir şekilde yapabilecek tek ülke, Başkan Donald J. Trump liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'dir." ifadelerine yer verdi.