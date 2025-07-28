ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Gazze'deki açlık krizinden Hamas'ı sorumlu tuttu

Gazze'de yaşanan açlık krizi giderek derinleşiyor.

NBC News'e konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Gazze'de açlıkla boğuşan çocuklara ait görüntülerin gösterilmesi üzerine "Görüntüler rahatsız edici ve yürek burkucu." dedi.

KRİZDEN HAMAS'I SORUMLU TUTTU

İsrail'in, saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'ye "94 binden fazla kamyon dolusu gıda yardımı ulaştırdığı" iddiasında bulunan Johnson, Hamas'ın bu yardımların "büyük kısmını çaldığını" öne sürdü.

Johnson'ın iddiaları üzerine programın sunucusu ise New York Times'ın haberine atıfta bulunarak, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşları tarafından ulaştırılan yardımların Hamas tarafından sistematik olarak çalındığına dair kanıt bulamadığını hatırlattı.

GAZZE'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden 88'i çocuk, 134 kişi hayatını kaybetti.