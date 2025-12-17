Almanya’da Orta Doğu bağlantılı dosyalar büyüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya Adalet Bakanlığı, Sol Parti’nin Federal Meclis’e sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, Ekim 2023–20 Kasım 2025 döneminde Orta Doğu’daki çatışmalarla bağlantılı 11 bin 869 soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Bu dosyalarda 6 bin 504 şüpheli tespit edildi.

Bakanlık, paylaşılan rakamlara savcılıklar tarafından başlatılan tüm soruşturmaların dahil edilmediğini de not etti.

BİNLERCE DOSYA KAPANDI, SINIRLI SAYIDA CEZA ÇIKTI

Açıklamaya göre savcılıklar, 5 bin 622 davayı düşürdü. Bu dosyaların 3 bin 754’ünün, failin tespit edilememesi nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Süreç sonunda:

1094 dosyada suç duyurusunda bulunuldu veya cezai işlem uygulandı,

250’den fazla davada mahkemeler çeşitli gerekçelerle yargılamayı durdurdu,

61 dosyada beraat kararı verildi,

22 davada para cezası,

22 davada ise ertelenmiş hapis cezası uygulandı.

SORUŞTURMALARIN GEREKÇESİ TARTIŞILIYOR

Basın ve sosyal medyada yer alan değerlendirmelerde, soruşturma açılan kişilerin önemli bir kısmının Gazze’deki gelişmelere ilişkin görüş açıklamaları nedeniyle adli sürece dahil edildiği ileri sürüldü. Yetkililer ise soruşturmaların hukuki çerçevede yürütüldüğünü vurguluyor.

Veriler, Almanya’da Orta Doğu’daki çatışmaların iç politika ve adli süreçler üzerindeki etkisinin giderek arttığını ortaya koyuyor.