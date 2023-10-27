ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanı Mike Johnson: Beni Tanrı seçti Johnson, "Tanrı buyurdu ve zamanın bu özel anına getirilmemizi sağladı" dedi. Temsilciler Meclisi başkanının ilk icraati, İsrail yanlısı tasarıyı oylamaya sunmak oldu.

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AA & Ensonhaber

ABD'de Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesinin ardından, Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na Mike Johnson seçildi.

Louisiana milletvekili Johnson, dördüncü oylamada 220 oy alarak başkanlığa seçilen isim oldu.

Meclis'te 212 sandalyeye sahip Demokratlardan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries ise 209 oy aldı.

"Tanrı, zamanın bu özel anına getirilmemizi sağladı"

Seçilmesinin ardından konuşan Johnson, "Beni Tanrı seçti." şeklinde mesaj verdi. Tesadüflere inanmadığını belirten Johnson, şu ifadeleri kullandı:

Kutsal metinlerin ve İncil'in çok açık olduğuna inanıyorum. Her birinizin, hepimizin mevkisini yükselten Tanrı'dır.



Tanrı buyurdu ve zamanın bu özel anına getirilmemizi sağladı. Böyle inanıyorum.

"Gidişatı yeniden yoluna koymalıyız"

Johnson, yemin ederek görevine başlamadan önce Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşmasında, "Buradan dünyaya açık bir şekilde sesleniyorum, halkın meclisi işine geri döndü." dedi.

ABD'nin önünde duran en büyük tehlikelerden birinin ekonomik durum ve ulusal borç yükü olduğunu belirten Johnson, "Ülkede gidişatı yeniden yoluna koymalıyız, bu kolay değil ama bu krizi derhal çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta yapılan üç ayrı oylamada Ohio milletvekili Jim Jordan, 217 sayısına ulaşamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

İlk icraatı: İsrail yanlısı tasarıyı oylamaya sundu

Johnson'ın ilk günündeki ilk icraatı, İsrail'e desteğin beyan edildiği karar tasarısını oylamaya sunmak oldu.

Tasarı, 10 üyenin "hayır" oyuna karşı, 412 üyenin "evet" oyuyla kabul edildi. Kabul edilen tasarıda, Temsilciler Meclisi'nin, "Hamas saldırıları karşısında İsrail'e desteği beyan ediliyor.

Ayrıca tasarıda, Hamas'ın saldırıları kınanırken, Hamas'a bir an önce saldırılarını bitirmesi ve rehineleri serbest bırakması çağrısı yapıldı.

İsrail'e 'can dostumuz' dedi

Johnson, oylama öncesi yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Ülkemizin, Orta Doğu'daki en büyük müttefiki saldırı altında. Bu nedenle Genel Kurula getirdiğim ilk tasarı, can dostumuz İsrail'e destek beyanımız olacak.

Temsilciler Meclisi'ndeki ilk Müslüman kadın üyeler, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, tasarıya "red" oyu verdi.

Mike Johnson kimdir

ABD Kongresi'ne 2016’da Louisiana’dan Cumhuriyetçi milletvekili olarak giren Mike Johnson, Kongrede eski ABD Başkanı Donald Trump’a en güçlü destek veren isimlerden biri olarak biliniyor.

Milletvekili seçilmeden önce üniversitede öğretim görevlisi olan ve muhafazakar bir radyoda sunuculuk yapan Johnson, siyasete ilk 2015 yılında Louisiana eyalet meclisine seçilerek başladı.

Anayasa hukuku uzmanı olan Johnson, Kongre'ye seçildiği günden bu yana Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferans Grubunun başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Aynı zamanda Cumhuriyetçi Araştırma Komitesi'nin eski başkanı olan Johnson, hala Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi ve Silahlı Hizmetler Komitesinde görev yapıyor.

Trump'ın söylemleri için mücadele verdi

Meclis'teki bir grup Cumhuriyetçi üye ile 2020 Başkanlık Seçimleri'nde Trump'ın söylemleri için mücadele veren Johnson, 7 Kasım 2020'de Joe Biden’ın seçimleri kazandığının açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından, şöyle ifadeler paylaşmıştı: