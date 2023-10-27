New York Times: İsrail ordusu Gazze'yi işgale hazır, hükümette ise bölünmüşlük var İsrailli askerler, Gazze'ye karadan girmeyi hedeflerken, siyasi yetkililer arasında fikir birliği henüz oluşmadı. Gazze'de zorlu şehir savaşından endişe eden Tel Aviv yetkilileri, birçok ihtimali değerlendirmeye aldı.

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Gazze Şeridi'ne kara saldırısına hazırlanan İsrail ordusu, siyasi otoriteden gelecek talimatı bekliyor.

Ancak hükümet üyeleri arasında, karadan işgal girişimi konusunda anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı.

İsrailli yetkililer ikiye bölündü

Yedi üst düzey askeri yetkili ve üç İsrailli yetkiliye göre, İsrail birlikleri harekete geçme konusunda hazır. Fakat ülkedeki siyasi ve askeri liderlerin "işgalin nasıl, ne zaman ve hatta yapılıp yapılmayacağı konusunda" bölündüğü belirtildi.

New York Times'ın haberine göre, ertelemenin amacının, müzakerecilere 200'den fazla rehinenin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlamak için daha fazla zaman vermek olduğu söyleniyor.

Gazze'de zorlu şehir savaşı endişesi

Hamas'a misilleme sözü veren İsrailli liderler ise bunun nasıl yapılacağı konusunda henüz anlaşmaya varamadı.

Bazılarına göre, kara işgali, İsrail ordusunu Gazze'de zorlu şehir savaşına sürükleyebilir.

Diğerleri ise Hamas ve Hizbullah'la ittifak kuran Lübnanlı milislerin İsrail şehirlerine uzun menzilli füzeler ateşleyeceği daha geniş bir çatışmadan endişe ediyor.

Tel Aviv'de fikir birliği yok

Haberde, "İşgalin tek büyük operasyonla mı yoksa küçük operasyonlar şeklinde mi gerçekleştirileceği konusunda da tartışmalar var." denildi.

Öte yandan, "Bir de İsrail'in ele geçirmesi durumunda Gazze'yi kimin yöneteceği konusunda sorular var." notuna yer verildi.

7 Ekim'deki saldırı şokunun, İsraillilerin "yenilmezlik duygusunu" sarstığına dikkat çekildi.

360 bin yedek asker göreve çağrıldı

Hemen ardından yaklaşık 360 bin yedek askerin göreve çağrıldığı, bunların çoğunun Gazze sınırına konuşlandırıldığı hatırlatıldı.

İsrailli üst düzey yetkililerin de çok geçmeden Hamas'ın iktidardan uzaklaştırılmasından söz etmeye başladığı ve böylece kara saldırısına ilişkin beklentilerin arttığı kaydedildi.