ABD uçak gemisi Eisenhower, Körfez sularına girdi

AA & Ensonhaber

USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin hareketliliği sürüyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geminin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne giriş yaptığını duyurdu.

Basra Körfezi sularına girdi

Açıklama yapan CENTCOM, şu ifadeleri kullandı:

IKECSG'nin, güneydoğu Arap Yarımadası'nda bulunan stratejik bölgede devriye gezeceği belirtildi.

Geminin Doğu Akdeniz'e gelişi

CENTCOM, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin, Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurmuştu.

Geminin, daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağı belirtilmişti.

İsrail'e denizden destek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, verdiği emirle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

USS Dwight D. Eisenhower’ın Doğu Akdeniz'e intikal etmeye başlaması talimatını verdim.



İsrail'e yönelik düşmanca eylemleri ve Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bu savaşı genişletme çabalarını caydırma çabamızın bir parçası olarak, Saldırı Grubu USS Philippine Sea (CG 58) güdümlü füze kruvazörü, USS Gravely (DDG 107) ve USS Mason (DDG 87) güdümlü füze destroyerleri ve dokuz uçak filosu ile Carrier Air Wing 3 ve gemiye bindirilmiş karargâh personelinden oluşmaktadır.